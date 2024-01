320mila euro Ora lo psicologo di Bibbiano chiede i danni alla Lucarelli

La Guardia di Finanza di Roma ha sgominato una banda di usurai che aveva imprigionato oltre trenta imprenditori e commercianti in debiti ... (ilcorrieredellacitta)

... chiede a Selvaggia Lucarelli e a due quotidiani che hanno ospitato nove suoi articoli tra il 2019 e il 2021 un risarcimento dinell'ambito di una causa civile avviata davanti al ...Un recente studio della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) stima inall'anno ...è diverso perché soprattutto nel primo caso i costi possono raggiungere diverse migliaia die ...Nel 2014, esattamente dieci anni fa, il Comune di Ravenna emanava il primo bando sport, un’opportunità che l’Amministrazione offre da allora, con ...Claudio Foti, lo psicologo assolto in appello dopo una condanna in primo grado nella vicenda sui presunti illeciti a Bibbiano, chiede all'influencer un risarcimento di 320 mila euro per diffamazione e ...