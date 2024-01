20 gennaio 1983 | la morte di Garrincha VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) 20: la scomparsa diIl 20del, a Rio de Janeiro, a causa di una cirrosi epatica ed un edema polmonare e in condizioni di indegenza e degrado, perse la vita. È stato uno dei giocatori più forti del calcio. In tanti lo considerano come uno dei maestri del dribbling. Le sue finte e controfinte facevano impazzire i difensori che dovevano marcarlo. Un giocatore imprevedibile che ha vinto tanto soprattutto col Botafogo. È anche uno dei protagonisti dei primi due Mondiali vinti dal Brasile nel 1958 e nel 1962. I problemi con l’alcool, però, l’hanno portato via a soli 49 anni. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.