Zooey Deschanel | anche senza “New Girl” sfila su tantissimi red carpet

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Che fine ha fatto? L’attrice negli ultimi anni ha lasciato un segno in TV con New, ma a quali progetti ha lavorato in seguito? E dov’è apparsa di recente sul red? Uno dei personaggi più amati interpretati daè Jessica Day, protagonista di New. Ma che fine ha fatto? Attrice di origini franco-irlandesi, di recente ha catturato l’interesse per la sua vita sentimentale. La cronaca rosa è stata prontamente attirata dall’anello di fidanzamento al suo dito. Da qualche anno, infatti,è legata sentimentalmente a Jonathan Scott, già conosciuto nel mondo dell’intrattenimento perché protagonista del programma TV Fratelli in Affari. Mentre suo fratello Drew opera come agente ...

Jessica Day - New Girl Ama il Natale C'è qualcuno che ama il Natale più Jess () di New Girl Lei fa di tutto per rendere il Natale speciale ogni anno, anche quando le cose vanno ...Ma non passa in secondo piano la storia d'amore tra il Buddy di Will Ferrell e la Jovie di. Chi può dimenticare il loro duetto sulle note di Baby, It's Cold Outside 'Tutti insieme ...Secondo Zooey Deschanel la commedia romantica è un genere che avrebbe bisogno di un grande rinnovamento per risultare ancora appetibile ...Tommy Hilfiger lancia “To Tommy, From Zooey”, una capsule collection di abiti realizzati in collaborazione con l’attrice Zooey Deschanel. Gli abiti e accessori frutto della collaborazione tra ...