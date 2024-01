Zerbin | “Io sono sempre pronto” | poi fa chiarezza sulle condizioni

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Interviene anche Alessionel post-partita di Napoli-Fiorentina, decisa proprio da una sua doppietta nel finale. Mentre tutti aspettavano le fiammate di Kvaratskhelia, Politano o Simeone (in parte avvenuta), ecco apparire a tabellino l’uomo che non ti aspetti. Alessio, subentrato a partita in corso dopo l’infortunio di Mazzocchi, ha infatti deciso la sfida fra Napoli e Fiorentina con una grande doppietta, arrivata dopo un’incredibile serie di eventi. Nel frattempo, arrivano quindi le parole sull’accaduto da parte dell’ex Frosinone, intervenuto dopo il match ai microfoni Mediaset. Napoli-Fiorentina, le parole didopo la doppietta Croce e delizia per Alessio, entrato come sostituto dell’acciaccato Mazzocchi e divenuto poi il Man of the Match dell’incontro. L’esterno ha infatti siglato la rete ...

le parole di Walter Mazzarri a Canale 5 dopo la . Su : "è un talento, spesso si prendono giocatori dall'estero e non si guarda in casa ma lui deve solo migliorare, è un ragazzo giovane ...eroe per caso a Riyad. Doppietta in pochi minuti per chiudere il match, nonostante sia a un ...contento per lui: se lo merita". Simeone, chance da titolare sfruttata nel migliore dei modi: ...Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, è intervenuto in conferenza stampa al termine della semifinale di Supercoppa vinta con la Fiorentina.È il Napoli la prima finalista della Supercoppa italiana. La squadra di Mazzarri supera la Fiorentina 3-0 e attende la sfida tra Inter e Lazio per conoscere il nome dell'avversaria con ...