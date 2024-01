Zerbin | «Forse la botta in testa mi ha dato un bello sprint»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Alessio, autore della doppietta che ha portato il Napoli a battere la Fiorentina e conquistare la sua quinta finale di Supercoppa Italiana, ha parlato ai microfoni di Mediaset Le parole dia Mediaset Emozioni di due minuti di follia «Una bellissima soddisfazione, inaspettata. Sono sempre super a disposizione anche se gioco di meno e credo che sia un bel premio per me» Una notte da favola? «Sicuramente, sono i miei primi gol col Napoli, ma siamo solo a metà» Perché hai calciato in porta? «Quando arrivi lì provi il tiro e non ci pensi, sono quelle cose che non calcoli.lainmi avevaun» Gollini su«Siamo tutti molto felici per noi, soprattutto per lui che è un bravissimo ragazzo, ...

