Yascha Mounk | L' Europa faccia i conti con un' America che non la proteggerà più

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il politologo a Huffpost sulle presidenziali in un'che "non funziona più" e sulla minaccia di un bis di Trump: "L'Italia, come la Germania, dal 1945 s'è presa delle vacanze dalla storia. Ora gli europei devono capire cosa vogliono"

Il politologo a Huffpost sulle presidenziali in un'America che "non funziona più" e sulla minaccia di un bis di Trump: "L'Italia, come la Germania, ... (huffingtonpost)

è professore di Affari internazionali alla Johns Hopkins University, senior fellow al Council on Foreign Relations ed editorialista di The Atlantic. In questa intervista ad HuffPost, ...è professore di Affari internazionali alla Johns Hopkins University, senior fellow al Council on Foreign Relations ed editorialista di The Atlantic. In questa intervista ad HuffPost, ...Il politologo a Huffpost sulle presidenziali in un'America che "non funziona più" e sulla minaccia di un bis di Trump: "L'Italia, come la ...