WWE | L’infortunio di Rollins sembrerebbe serio | le novità in merito

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sethin quel di RAW ha difeso il suo titolo dall’attacco di Jinder Mahal. Lo statunitense ne è uscito vincitore… ma a che prezzo? Si è infortunato al ginocchio ed è uscito malconcio dal quadrato. Il primo a dare l’annuncio è stato il giornalista Wade Keller che ha dellein. Le sue parole “‘Questa è una brutta notizia per la WWE ma ancora non si sa quanto brutta possa essere… Ho chiesto a diverse persone che pero’ hanno mantenuto una certa privacy in. So che ci sono delle politiche interne e quindi le questioni rimangono li, ma la cosa certa è che se Seth avesse recuperato si sarebbe già saputo. Probabilmente creeranno una storia suldato che la notizia è diventata virale. Ci andranno cauti aspettando ulteriori test… oppure magari Seth dirà qualcosa ...