Willem Dafoe presenta Povere Creature! a Roma

Riparte la seconda stagione di Stasera c’è Cattelan …su Rai 2, il programma condotto da Alessandro Cattelan , da stasera alle 23.25 circa su Rai 2. In ... (iodonna)

ROMA – Un viaggio lungo una notte trasformerà la giovane Mimosa in una donna. Torna al cinema il regista Saverio Costanzo con il suo nuovo film ... (lopinionista)

Cosa c’è stasera in televisione oltre al Festival di Sanremo. Su La7 Piazza Pulita Special, su Rete 4 Dritto e Rovescio ...Il Comune de La Spezia organizza una serie di iniziative culturali per celebrare San Valentino. Tra queste, la proiezione in anteprima nazionale del film 'Finalmente l'Alba' al cinema Odeon e laborato ...Capalbio: Uno dei film più acclamati quest’anno dalla critica, “Povere creature!”, diretto da Yorgos Lanthimos e con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, sarà protagonista al Nuovo cinema Tirreno ...