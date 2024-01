Willem Dafoe | «Io | Emma Stone e la liberazione sessuale delle donne»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L'attore, insieme a, è protagonista di Povere creature! di Yorgos Lanthimos, storia geniale e distopica di un'emancipazione: «Gli uomini sono tutti oppressivi. Come salvarli? Non so, è già abbastanza difficile provare a salvare me stesso»

Ascolta con un sorriso l'interprete, ma l'espressione del volto tradisce come la nostra lingua la capisca bene, anche perchéa Roma ci vive per parte dell'anno, da un bel po' di tempo, insieme alla moglie, la regista Giada Colagrande . Ha incontrato i giornalisti per parlare di Povere creature di Yorgos ...racconta il suo scienziato in Povere Creature!, il rapporto con il regista ed Emma Stone, e la sua stella sulla Walk of ...È riportata in vita dal dottor Godwin Baxter (Willem Dafoe), e il suo cervello è sostituito da quello del suo bambino non ancora nato: ora brama apprendimento e vuole scoprire il mondo, fugge con un ...Dopo aver vinto con merito il Leone d'oro esce nelle sale italiane dal 25 gennaio Povere creature, uno dei favoriti per gli Oscar di quest'anno. Abbiamo incontrato uno dei protagonisti, Willem Dafoe.