Vomito nel cane | quando preoccuparsi e come aiutarlo a superare il disagio

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilè una problematica che colpisce tutti, uomo e animali compresi: in medicina e in veterinaria ilviene indicato con il nome di emesi e viene descrittoun movimento volontario e incontrollato che insorge all’improvviso e che comporta il totale o parziale svuotamento dello stomaco. Ilè un vero e proprio riflesso poiché chi lo sperimenta non ha alcun controllo su quello che accade: in questo senso è uno strumento di difesa che permette di espellere elementi tossici introdotti con l’alimentazione, intervenendo prima che il cibo venga assimilato a livello intestinale. Lo stomaco, infatti, potrebbe essere intaccato da alcune anomalie che potrebbero danneggiare le funzionalità dell’organismo. Nonostante si tratti di un fenomeno abbastanza violento e poco piacevole, nella quasi totalità dei casi ...