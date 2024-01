Vomero | scontro su area pedonale piazza degli Artisti | commissione mobilità invoca stop

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn’alArenella manda su tutte le furie lacomunale, sull’onda di proteste di residenti, associazioni e consiglieri municipalità. Una richiesta di “apertura immediata al traffico di” arriva da Nino Simeone, presidente dell’organo consultivo di via Verdi. La nota è stata inviata all’assessore Edoardo Cosenza e alla presidente della V municipalità, Clementina Cozzolino. Proprio una delibera municipale, di concerto con Palazzo San Giacomo, da dicembre scorso prevede di prolungare inla pedonalizzazione di via Luca Giordano. Un dispositivo adottato per consentire l’allestimento dei mercatini di Natale. Tuttavia “le festività natalizie” sono ...

Tempo di lettura: 3 minuti Non c’era il Pd, non c’era il Comune di Napoli, mancava pure la quinta Municipalità . Diventa un caso politico e ... (anteprima24)

Non ci sono alternative allo sgombero degli occupanti abusivi da alloggi comunali che in passato erano destinati ai custodi delle strutture pubbliche. Lo dice l'assessore al ...Il centauro ha riportato le ferite peggiori. Per l'uomo si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto polizia locale, pattuglia mobile dell’Unità Operativa Vomero, oltre alle due ambulanze ...