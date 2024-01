Vomero | aggredito per spilla antifascista | arrestati 3 di CasaPound

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La vittima è stata immobilizzata, minacciata con un coltello, colpita a calci e pugni per portargli via il giubbotto, nel quartierea Napoli. Tre esponenti napoletani disono finiti ai domiciliari e ad un quarto è stato notificato un divieto di dimora, nell’ambito di una inchiesta sull’aggressione subita a Napoli, nel quartiere

L'aggressione L'episodio è avvenuto la sera del 12 ottobre 2023 nel quartiere collinare del Vomero. Secondo quanto ricostruito, il fotografo è stato immobilizzato, minacciato con un coltello e colpito a calci e pugni per portargli via il giubbotto. L'episodio suscitò la reazione di diverse forze politiche. Alcuni giorni dopo si tenne un sit-in di solidarietà con la vittima. Avevano aggredito un fotografo perché indossava una spilla antifascista, la polizia ha fermato oggi tre membri di Casapound a Napoli. Ad una quarta persona è stato notificato il divieto di dimora. Tre esponenti napoletani di Casapound sono finiti ai domiciliari.