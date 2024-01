Volley femminile | Serie A1 | Paola Egonu nominata MVP di dicembre

(Di giovedì 18 gennaio 2024)è stataMVP del mese didellaA1 di. L’opposta azzurra, tornata a giocare in Italia dopo la parentesi in Turchia con la maglia dell’Allianz VeroMilano, grazie alle sue prestazioni sta vivendo un inizio di stagione da protagonista e nell’ultimo mese dell’anno, con 105 punti e 48,5% in attacco per lei, oltre a 16 muri, 6 ace e 2 premi MVP della singola partita contro Vallefoglia e Busto Arsizio, è la giocatrice migliore del campionato. In assoluto, la fenomenale pallavolista della Nazionale è top scorer del campionato con 341 punti, ottava tra le migliori blocker con 35 muri e terza tra le top server con 24 ace. Il premio sarà consegnato il 28 gennaio a margine del match tra l’Allianz Vero ...

Si è svolto nelle ultime ore in video conferenza il sorteggio per la composizione dei gironi dei Campionati Europei Under 22 femminili che si svolgeranno a Taranto e Lecce dall'1 al 6 luglio ...Perché dopo l'en plein in campo, anche nella versione al maschile la Champions League ... soprattutto pensando al fatto che nell'Europa delquest'anno manca Perugia , clamorosamente ...Passione, fair play e gioco di squadra scendono in campo durante il “Weekend Reale del 19 e 21 gennaio per coinvolgere non solo i tifosi delle squadre, ma anche tutta la città di Torino.Perché dopo l’en plein in campo femminile, anche nella versione al maschile la Champions ... soprattutto pensando al fatto che nell’Europa del volley quest’anno manca Perugia, clamorosamente rimasta ...