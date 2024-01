Volley | Challenge Cup femminile 2023 24 | Chieri la spunta al tie break e vola ai quarti

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nella gara di ritorno dei play-off di CevCup/24 arriva una vittoria sofferta per la Reale Mutua Fenera, che vince per 3-2 sul campo della Grupa Azoty Chemik Police. Bastavano due set alla compagine italiana per passare il turno, missione portata a termine subito. Dopo un inizio in equilibrio infatti, la formazione biancoblu prende il largo a metà frazione in entrambi i set, chiudendo il primo 25-20 e il secondo 25-21. A questo punto le ragazze di Bregoli si rilassano leggermente, e la formazione di casa rientra in gara vincendo 25-20 un terzo set condotto dall’inizio alla fine. Il quarto set scorre in grande equilibrio, maallunga nel finale e si procura tre match point consecutivi. Il Chemik riesce ad annullarli tutti e tre e forza il set ai vantaggi. Inizia così una maratona che si ...