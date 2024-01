Volley | Challenge Cup 2023 24 | non riesce l’impresa a Milano | lo Zawiercie vince 3-0

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nella gara di ritorno dei play-off di CevCup nonall’Allianz, che cede 3-0 in casa contro l’Aluron CMC Warta. Dopo il successo dei polacchi per 3-0 all’andata, agli uomini di Piazza sarebbe servita una vittoria in tre o quattro set per mandare tutto al Golden Set. La formazione ospite però mette subito le cose in chiaro in apertura di match, scavando subito un solco che il rientro tardivo dei meneghini nona colmare. Il primo set si conclude così 25-22. Anche nel secondo parziale lofa gara di testa, maa reagire e rifarsi sotto. La maggior caratura degli ospiti però si fa sentire e il secondo set si chiude con il medesimo risultato del primo. La squadra ...

Nella gara di ritorno dei play - off di CevCup 2023/24 arriva una vittoria sofferta per la Reale Mutua Fenera Chieri , che vince per 3 - 2 sul campo della Grupa Azoty Chemik Police . Bastavano due set alla compagine italiana per ...... vincendo in tre set e poco più di un'ora, e conquistando così la semifinale europea, la quarta della storia del club novarese (3 di Champions e 1 di). La squadra di Lorenzo Bernardi ha ...Si è svolto oggi in video conferenza il sorteggio per la composizione dei gironi dei Campionati Europei Under 22 femminili che si svolgeranno a Taranto e Lecce dall’1 al 6 luglio 2024. Le 8 squadre ch ...Nella gara di ritorno dei play-off di Cev Challenge Cup 2023/24 arriva una vittoria sofferta per la Reale Mutua Fenera Chieri, che vince per 3-2 sul campo della Grupa Azoty Chemik Police. Bastavano du ...