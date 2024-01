Volete conquistare anche voi Leonardo Di Caprio? Picolla guida per replicare lo stile della sua attuale fidanzata

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Paparazzata nei ristoranti più esclusivi insieme al – presunto – fidanzato Leo Di, la top model italiana Vittoria Ceretti vive un momento di estrema popolarità. Che diventa un fantastico pretesto per dettare le nuove regolemoda contemporanea, con 5 elementi cardine sempre presenti nei suoi look da copiare subito. Vittoria Ceretti, chi è la top model ospite al Festival di Sanremo 2021 X ...

... fatevidai palazzi liberty, non ve ne pentirete, ma sedetevi anche ai tavolini di uno ...la bicicletta Pedalate! 5 " L'aria snob de milanese medio. Se ne accennava poco sopra: il ...Seconoscerle contattate Zia Paola al 3288587460 e venite a farvida loro a Gattopoli Made in Biella. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno donato per permettere a queste due ...