Voci di Gaza – Nel campo di Al Mawasi | dove gli sfollati fanno la fame | “Viviamo circondati dai bombardamenti con un pezzo di pane a testa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Anche ilammuffito è considerato prezioso dalle famiglie didella Striscia dila popolazione sta soffrendo laper la mancanza di cibo e acqua. “Un tempo gli alimenti andati a male li avremmo buttato via, ora li teniamo per i bambini che hanno. Servirà nei momenti di crisi” racconta il 48enne Mutaz agli operatori Oxfam. Insieme alla sua famiglia si è rifugiato nella zona di Al, un’area dichiarata sicura dall’esercito israeliano. “Ci hanno detto di venire qui, ci hanno promesso aiuti ma mancano coperte, materassi, cibo e acqua. Quando piove, l’acqua entra nella tenda e siamo costretti a usare i nostri corpi per proteggere la farina. Una borsa da 25 chili di farina ora costa 150 dollari e basta per due giorni. Riuscite a crederci? ...