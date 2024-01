Violenza sulla ex moglie | arrestato 52enne

(Di giovedì 18 gennaio 2024) I Carabinieri della Stazione di Palagianello hannoin flagranza di reato un uomo del posto, presunto responsabile di maltrattamenti commessi a danno della. La vicenda sarebbe in realtà l’ultimo episodio di una serie di condotte vessatorie e violente commesse durante gli ultimi dieci anni nei confronti della vittima da parte del coniuge, mai denunciate in precedenza, consisterebbero in minacce, ingiurie, percosse e lesioni personali, culminate la scorsa mattinata in cui l’uomo avrebbe malmenato la querelante, procurandole lesioni. Dopo la formalizzazione della denuncia, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove hanno rinvenuto e sequestrato armi da taglio detenute illecitamente.scorta degli elementi raccolti, fatta salva la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, l’uomo è stato ...

Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 Per tre anni avrebbe violentato sua figlia , una bambina che oggi ha 10 anni . Per questo a San Cesareo , in ... (dayitalianews)

Una serata in discoteca con il fidanzato e alcune amiche si è trasformata in un incubo per una 20enne di Roma che rimasta vittima di una tentata ... (ilcorrieredellacitta)

Domenica 14 gennaio, la Squadra Mobile della Questura di Sondrio ha arrestato,base di un provvedimento emesso dal Tribunale di Imperia, straniero per il reato di rapina ...coni soldi ...Un datocontro le/i minori è particolarmente allarmante: la ricerca dell'Osservatorio Terres des Hommes, che ha coinvolto più di 10.000 ragazzi e ragazze tra i 15 e i 19 anni di tutta ...Avevamo già lanciato un allarme sull'aumento delle violenze nei confronti degli animali ... Fintanto che non otterremo questi strumenti per contrastare questa escalation di violenza e degrado sociale ...La violenza domestica, una realtà spesso nascosta dietro le ... dal tribunale di Padova in seguito alla richiesta del pm Sergio Dini per violenze perpetrate sulle proprie figlie per un periodo di ...