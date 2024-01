Vino in offerta ultrascontata? No | truffa!

Leggi su butac

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Un lettore ci ha segnalato l’ennesima truffa che circola sui social. Il nostro amico è stato così bravo a fare le dovute verifiche, e a noi non resta altro che segnalare la truffa. Il nostro lettore difatti si è trovato di fronte a diversi post sponsorizzati apparsi nei giorni scorsi su Facebook, post sponsorizzati che pubblicizzavano degli sconti straordinari per una rinomata azienda vinicola. Bottiglie dida oltre 300 euro vendute a 46. Ma come vi dicevo chi ci ha segnalato questo tipo di post sponsorizzati (tutt’ora in circolazione) ha fatto il lavoro da solo, scrivendo all’azienda, che ha prontamente risposto: Buongiorno lettore di BUTAC, grazie per il tuo messaggio. L’unico sito ufficiale per effettuare ordini senza correre rischi è: www.tannico.it Purtroppo la sponsorizzazione che sta girando in questi giorni su Facebook e Instagram, non si tratta di ...