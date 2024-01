Villarreal-Maiorca sabato 20 gennaio 2024 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Parejo | Pedraza e Albiol indisponibili

...00 Alaves vs Cadice (telecronaca in lingua inglese) Sabato 20/01/2024 14:00 Rayo Vallecano vs Las Palmas (telecronaca in lingua inglese) Sabato 20/01/2024 16:15vs(telecronaca in ......00 Tre Penne - Juvenes/Dogana 15:00 Virtus - Tre Fiori 15:00 Domagnano - Cosmos 18:15 Folgore - Cailungo 18:15 SPAGNA LALIGA Vallecano - Las Palmas 14:0016:15 Valencia - Ath. ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria ...Tantissimi appuntamenti con il calcio giocato sul piccolo schermo in questo sabato 20 gennaio 2024. Finite le semifinali di Supercoppa, inizia la 21^.