VIDEO Ngonge arrivato a Villa Stuart | tifosi Napoli scatenati | “Riportaci lo Scudetto!”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Cyrilinizia le visite mediche atraed entusiasmo: è tanta l’attesa per il nuovo giocatore azzurro. NOTIZIE CALCIO. Il giocatore belga Cyrilha varcato le porte dia Roma per sostenere le visite mediche che lo avvicineranno ulteriormente al suo nuovo club, il. L’operazione si concluderà a titolo definitivo dal Verona, con una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La notizia è stata prontamente condivisa daidelpresenti all’entrata della clinica, i quali hanno accoltocon entusiasmo e affetto. Frasi come “Grande!” e “Forza” hanno riempito ...

Cyril Ngonge, una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione in Serie A, è a Villa Stuart ... Nel video sopra l'arrivo dell'attaccante belga per svolgere gli esami di ... Cyril Ngonge, attaccante dell'Hellas Verona, è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche con il Napoli. All'ingresso di Villa Stuart, come si vede nel video di spazionapoli.it, ... Dopo gli addii di Terracciano e Faraoni, e le imminenti cessioni di Djuric e Ngonge, il Verona è in procinto di perdere un altro giocatore. Si tratta di Josh Doig, grande rivelazione dello scorso ...