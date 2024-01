VIDEO Napoli-Fiorentina 3-0 | la doppietta di Zerbin

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Supercoppa italiana 2023,trascina ilin finale:da urlo dell’esterno azzurro contro la. lessioè stato l’autentico mattatore della semifinale di Supercoppa Italiana che ha visto iltrionfare per 3-0 contro la, guadagnandosi l’accesso alla finalissima grazie ad una strepitosadel giovane talento azzurro. Dopo il vantaggio firmato da Simeone nel primo tempo, nella ripresaha letteralmente preso per mano la squadra segnando due gol in pochi minuti che hanno chiuso i conti contro la Viola. All’85° l’esterno offensivo ha firmato il 2-0 con un missile terra-aria dalla distanza che si è infilato sotto l’incrocio. Pochi minuti dopo, al 90°,ha ...