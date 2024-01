VIDEO – Napoli-Fiorentina 1-0 | Simeone sblocca il risultato con un gol d’autore

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Gol spettacolare diin, l’argentino porta in vantaggio gli azzurri con un destro all’angolino. Ilè passato in vantaggio al minuto 36 nel match contro lagrazie ad una splendida azione corale finalizzata da Giovanni. L’attaccante argentino hato ilcon un preciso destro a giro che si è insaccato all’angolino. L’azione perfetta è partita da Kvaratskhelia che, spalle alla porta, è riuscito a creare lo spazio per l’inserimento centrale di Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha servito coi tempi giustiche, dal limite dell’area, ha pescato l’angolino con un tiro imparabile. Un golper l’attaccante argentino, che mette in discesa il match ...