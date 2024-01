VICENZAORO JANUARY 25 eccellenze di settore dal Lazio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Settant’anni di storia per la fiera del gioiello più longeva al mondo. Sempre contemporanea e, insieme, proiettata al futuro, apre domani nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group (IEG)– The Jewellery Boutique Show. Logo dedicato all’anniversario e mostra iconografica disseminata tra i padiglioni in Fiera per ripercorrere i momenti salienti e i grandi ospiti che dalla fiera del 1954 a oggi hanno caratterizzato sette decenni di gioielli italiani e internazionali. Oltre 1.300 brand espositori, tra cui 25orafo-gioielliere dal, in arrivo da 37 Paesi per l’evento che apre il calendario delle fiere dell’oro e del gioiello nel mondo e punto di riferimento in Europa per la community orafo-gioielliera. In contemporanea, T.Gold, manifestazione internazionale dedicata alle ...