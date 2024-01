Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2024 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024)DEL 18 GENNAIO17.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNLANDO CODE PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZION OSTIA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OGIATA, SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LA PROVINCIA DI FROSINONE SULLA REGIONALE AUSIONIA SEGNALIAMO ...