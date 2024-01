Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024)DEL 18 GENNAIO15.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO COL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CON RIPERCUSSIONI SU RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DA NAMENTANA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD CODE PER LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA Per la provincia di frosinone SULLA REGIONALE AUSIONIA SEGNALIAMO IL DERAGLIAMENTO DI UN PESANTE AL KM 18+500. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE DA FEDERICO DI LERNIA PER IL ...