Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2024 ore 10 | 30

(Di giovedì 18 gennaio 2024)DEL 18 GENNAIO10.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA TRATTO CHIUSO IN DIREZIONEPER INCIDENTE DEVIAZIONI AL KM 55,9 ALTEZZA CAMPOVERDE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA CASTELNO E POMEZIA SUL TRATTO INTERNO DELLA A91FIUMICINO CODE PER INCIDENTE DALLA COLOMBO ALL’ANSA DEL TEVERE VERSO IL RACCORDO ANULARE SULLA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LAURENTINA EFIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral