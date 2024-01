Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2024 ore 09 | 45

(Di giovedì 18 gennaio 2024)DEL 18 GENNAIO09.35 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA TRATTO CHIUSO IN DIREZIONEPER INCIDENTE AL KM 55,700 DEVIAZIONE AL KM 55,9 ALTEZZA CAMPOVERDE SULL’A1NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE DIREZIONE NAPOLI. MENTRE SUL TRATTOFIRENZE INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO DIREZIONE. PRESTARE ATTENZIONE SUL TRATTO INTERNO DELLA A91FIUMICINO CODE DALL’ANSA DEL TEVERE ALLA COLOMBO VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DEL TRAFFICO ...

