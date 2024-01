Via Francigena | nuovo documento firmato dai Sindaci di Castelforte | Sessa Aurunca e Cellole

Ultimi giorni per segnalare la propria adesione a 'for all '. Il progetto "for all" intende valorizzare e rendere questo antico itinerario del Piemonte un'esperienza di turismo sempre più inclusivo, da una parte ...Nato come insediamento medievale in posizione militare strategica sul passo che congiunge la valle del fiume Magra con la, Montereggio è sempre stato un borgo agricolo, sorretto da ...Oggi percorriamo, seppur virtualmente, 292 chilometri di storia, leggenda e maestosità. Andremo in giro, infatti, sulla via Appia Traiana, costruita fra il 108 e il 110 d.C. per iniziativa dell’impera ...La richiesta del consigliere Costa "Si faccia di tutto per rendere più sicuro il cammino e inserire il tracciato nel novero dei cammini.