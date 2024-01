Via De Caro | aggredisce l’ex compagna | 42enne pregiudicato arrestato

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 A seguito della segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza, gli operatori della Squadra Volante della Questura di Catania sono intervenuti in via Dein quanto una donna era stata aggredita dalcompagno, allontanatosi subito dopo. Arrivati sotto casa della donna gli operatori hanno subito fermato un uomo, uncatanese. All’interno dell’abitazione, in preda ad una crisi di pianto, la donna ha raccontato che, nel rientrare a casa, aveva notatocompagno scendere dal piano superiore dalle scale condominiali. Intuite le intenzioni, la donna ha iniziato a gridare cercando di raggiungere il piano terra dello stabile per chiedere aiuto al fratello. A quel punto l’uomo, in preda alla furia, l’ha afferrata per i capelli e ...

commenta saranno 10,6 milioni gli italiani in viaggio per il Capodanno , un milione in più rispetto allo scorso anno. La spesa complessiva prevista ... (247.libero)

Un milione di italiani in più saranno , dunque, oltre un milione in più rispetto allo scorso anno gli italiani in viaggio a Capodanno , pronti a ... (247.libero)

Saranno 10,6 milioni gli italiani in viaggio per il Capodanno . Vale a dire un milione in più rispetto allo scorso anno. La spesa complessiva ... (velvetmag)

“Caro anno, non mi portare niente, basta che non mi togli nessuno”. Poi il suo fidanzato muore per cause naturali. La tragedia è avvenuta nella ... (caffeinamagazine)

... manifestazione non autorizzata e inottemperanza al foglio di. Due si erano cosparsi le mani ... I tre - Ettore, Silvia e Mida - difesi dagli avvocati Elia Dee Mimma Barbarello , dopo l'arresto ......00 ove ilClaudio sarà esposto dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano diBattiferro, 15 a Gemona del Friuli. Orario visite: venerdì 15:30 - 18:30 sabato 8:30 14:30 Al ...Non mi pare poco, considerando che non è più possibile contare sugli aiuti statali riceviti durante il covid e per il caro energia. 65 milioni gestiti con una dotazione di personale ridotto rispetto a ...Lunedì 22 gennaio 2024 alle ore 18.00 la libreria Mondadori Duomo di Milano, in piazza Duomo angolo via Mazzini, ospita Carlo Rimini che presenta il libro Perché non ti sposi Dialogando e divagando s ...