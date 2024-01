Verstappen e Sainz | clima tossico | ecco perché i due piloti si detestano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il 2023 lo ha chiuso davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc, prendendosi l'unica vittoria Ferrari nel GP di Singapore. Carlosnel 2024 vuole fare ancora meglio dei risultati di scorso anno. Intanto l'ex team principal AlphaTauri, Franz Tost, ha parlato dello spagnolo ricordando la sua esperienza in Toro Rosso (il team di Faenza era così chiamato tra 2006 e 2019) tra 2015 e 2017 in un'intervista al podcast della F1, Beyond the Grid: “Il suo rapporto con Max (, ndr) era fatto di frizioni tra i due — ha ricordato il 67enne — Poi c'erano i padri: uno da un lato e uno dall'altro, era interessante da osservare per me, mi piaceva”. Tost: “Tra Max eatmosfera tossica, abbiamo dovuto scegliere uno dei due” E ancora: ”è senza dubbio un grande pilota — ha aggiunto Tost — Alla Toro Rosso era ...

