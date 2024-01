Verona | tre calciatori assolti dall’accusa di stupro di gruppo

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Santiago Visentin, Federico De Min e Matteo Verdicchio sono statididiai danni di una ragazza. Il fatto non sussiste secondo i giudici che hanno emesso la sentenza nei confronti dei treche all’epoca dei fatti, il 15 agosto 2020, erano tutti tesserati per la Virtus. La ragazza che presentò la denuncia aveva raccontato di essere stata raggiunta dai tre giovani in una stanza della villa, dove era andata a distendersi dopo aver accusato un lieve malore, e lì si sarebbe consumata la violenza. La ragazza, che in precedenza pare avesse già avuto approcci intimi consenzienti con due deifiniti sotto accusa, ha denunciato che quel pomeriggio ill’avrebbe “obbligata” ad avere rapporti ...