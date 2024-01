Verona Baroni | «Abbiamo trovato maggiore fiducia e compattezza»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Le parole di Marco, tecnico dell’Hellas, in conferenza stampa in vista della sfida con la Roma Marcoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida delcontro la Roma. Di seguito le sue parole. CESSIONE NGONGE – «E’ una perdita importante, sapevo che era un giocatore molto attenzionato, sapevo anche che la società avrebbe fatto di tutto per non farlo uscire a meno che non si fossero presentate delle condizioni particolari che alla fine si sono verificate. Comunque andiamo avanti, ci sono tutti i presupposti per far bene e continuare a lottare». SQUALIFICHE E INFORTUNI – «Siamo un pochino contati, ierilavorato su delle soluzioni, dovremo lavorare sulla gestione della partita ma io rimango fiducioso, sono situazioni in cui ci si unisce ancora di più. ...