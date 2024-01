Va in ospedale per il mal di pancia | morta

Re Carlo ha annulla to tutti i suoi impegn istituzionali per via di un’operazione a cui dovrà sottoporsi: cosa è successo al Sovrano? A breve sarà ... (donnapop)

... come accaduto,esempio, a Santarcangelo ' si legge nella nota del Pd. Una decisione che ... a seguito delle richieste avanzate proprio dal PD di Novafeltria e dal Comitato Giù le Mani dall'......viabilità del Comune di Albenga Mauro Vannucci ha deciso di scrivere una missiva alla società che gestisce i parcheggi all'interno delle aree dell'Santa Maria di Misericordia di Albenga...La torre A, cioè il grattacielo da 28 piani e cento metri destinato a diventare l’edificio più alto del Veneto, per adesso resta in freezer, perché ai suoi piedi avrà una parte da destinare a servizi ...è stato trasportato in ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo avrebbe atteso sei ore, subendo esami e cure, per essere infine ...