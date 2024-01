Usa | Tesla abbandonate perché il freddo estremo scarica le batterie

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Washington, 18 gen. (Adnkronos) –a Chicagolenon si ricaricano a causa del. I proprietari hanno dovuto lasciare le loro autole stazioni di ricarica facevano fatica a dare il pieno di energia alle macchine elettriche. La ricarica di una– scrive il Telegraph -dovrebbe richiedere circa 45 minuti, ma secondo gli automobilisti le auto elettriche hanno dovuto rimanere collegate per almeno due ore.Il problema ha portato alcuni proprietari di Chicago ad abbandonare le loro auto sul ciglio della strada dopo che le temperature in città sono crollate a -18°C, segnando l’ondata dipiù fredda dal 1996. Sono stati inviati carri attrezzi per spostare i veicoli, mentre lunghe ...

Tra le big va però segnalata la sofferenza di Tesla (ieri - 3%) dopo che ha annunciato anche per l'... Non che i mercati si aspettino che gli attuali tassi - 5,5% negli Usa e 4,5% nell'Eurozona - ...Giornata negativa per Tesla ( - 1,98% a 215,55 dollari) . Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa il colosso automobilistico avrebbe ridotto i prezzi per il modello Y in Germania In rosso ...Prendiamo l'auto elettrica, negli ultimi anni ha avuto un'unica leadership: la Tesla di Elon Musk ... del Wall Street Journal (per il quotidiano americano Musk farebbe uso di diverse droghe), i ...