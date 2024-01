USA colpiscono lo Yemen e il Pakistan l’Iran | ma cosa c’entra con la guerra tra Israele-Hamas?

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’esercito USA ha colpito di nuovo diversi siti missilistici con l’obiettivo di colpire i ribelli Houthi nello, così gli scontri in tutto il Medio Oriente alimentano i timori di una più ampia escalation, soprattutto dopo che ilha attaccato. Tutto, nel giro di poche ore, fa temere che le cose possano precipitare da un momento all’altro e che latraallarghi oltre la regione. Quarta serie di attacchi contro gli Houthi nello: gli USA non si fermano Gli Stati Uniti hanno effettuato un’altra serie di attacchi contro gli Houthi nello, lo riportano le testate estere, tra cui CNN e il Guardian, a seguito di dichiarazioni rilasciate da tre funzionari americani e confermate dal Comando Centrale US. È la ...

E glimilizie filo - iraniane di stanza in Iraq e in Siria, responsabili di scaramucce contro loro distaccamenti, la cui presenza non è chiaramente motivata. Può anche rientrare, in ...... sostituendoli con dolore, dolore, dolore e crisi cheil mondo intero'. E ancora, "noi ... aiuto dae Ue Zelensky, prima di intervenire, aveva già avuto rassicurazioni dal Segretario di ...Washington annuncia di aver colpito 14 missili pronti al lancio. I ribelli inseriti ufficialmente nella lista dei "gruppi terroristici". Le forze statunitensi e britanniche hanno lanciato una quarta ...USA colpiscono lo Yemen e il Pakistan risposte agli attacchi dell’Iran: ma cosa c’entra con la guerra tra Israele-Hamas sulla. Striscia di Gaza