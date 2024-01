Ursula-Meloni | scatta il patto della piadina

'Alluvione,contestata ma c'è l'intesa con von der Leyen' si legge subito sotto. Nel taglio ... 'e Giorgia l'intesa che guarda al futuro della Ue' si legge nel fondo. A centro pagina ...Ue, le mosse di von der Leyen in Italia. L'importanza dei voti di FdI per il suo futuro Dietro a quella stretta di mano travon der Leyen e Giorgiac'è molto di più. Lo hanno chiamato il ' patto della piadina '. Il capo dell'Ue non sarebbe venuto in Italia semplicemente per annunciare lo sblocco dei fondi per ...«Io non avevo dubbi, chi pensava che saremmo stati dimenticati dovrà ricredersi». Non nasconde l’entusiasmo il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ...Buongiorno. Oggi si parla del « patto della piadina » tra Giorgia Meloni e la presidente della commissione Ursula von der Leyen, che va ben oltre la questione degli alluvionati della Romagna. Della bo ...