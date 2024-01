Uomini e Donne | Ludovica Valli sul rapporto con le sorelle | “Mi sono stancata di provare a cambiare le situazioni | accetto le cose come sono”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nei giorni scorsi ha destato clamore sui social l’assenza dialla festa di compleanno di sua sorella Beatrice. I follower delle due influencer hanno immediatamente iniziato a sindacare sotto ai loro profili social. Dopo l’ennesimo commento di un hater,ha voluto spiegare i motivi per cui non era riuscita ad andare. Le polemiche però non si sarebbero concluse qui. Nei giorni scorsi la più piccola delle treha iniziato a postare alcune storie Instagram che al popolo del websembrate delle piccate frecciatine rivolte a Bea e a Eleonora. Nelle ultime ore, nel rispondere ancora una volta ai follower che hanno continuato a farle tante domande in merito al realecon le, ...