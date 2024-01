Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 18 01 24

Leggi su isaechia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Io non so cosa stia accadendo, ma so solo che se continuerà così, questa stagione diterminerà con me che diventerò una simil bimba di Alessandro Vicinanza. No, cioè, chi legge le mie opinioni sa quante critiche io gli abbia fatto in passato (e quante probabilmente gliene farò ancora in futuro), sa quanto lui sia stato bersaglio di ironia e sarcasmo da parte mia, però ultimamente lo stanno così massacrando IMMOTIVATAMENTE, che io sono lì lì per adottarlo, ve lo dico. A parte che già, di base, se Armando Incarnato esce dal sarcofago per insultarti, io ti voglio difendere a priori, ma poi che vogliono da sto cristiano, scusatemi? Prima gli offrono di tornare nel parterre, ci montano tutte le puntate perché evidentemente gli ascolti funzionano, e poi fanno le pulci ad ogni sua parola con Queen Mary che sembra avere un astio nei suoi ...