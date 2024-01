Until Dawn | il videogioco della Sony diventerà un film

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Una delle esclusivescorsa generazione di console, la PlayStation 4, riceverà una trasposizione cinematografica. Stiamo parlando di, uno dei giochi horror narrativi che più di tutti hanno settato un nuovo standard e hanno creato un genere a sé nell’ambito videoludico. Ora David F Sandberg e Gary Dauberman siederanno rispettivamente in sede di regia e sceneggiatura per realizzare unsul gioco. La particolarità diera quella di essere estremamente narrativo e realistico, con personaggi giocanti realizzati grazie alla motion capture con i volti di attori e attrici famosi. Da Hayden Panettiere fino a Rami Malek, era possibile vedere volti estremamente noti all’interno di un gioco e poterne addirittura prendere possesso dei movimenti. ...

David F. Sandberg, dopo Shazam!, tornerà alla regia occupandosi di Until Dawn, il film tratto dal popolare videogioco.

Sony annuncia l'adattamento cinematografico di Until Dawn, il videogioco horror a scelte multiple del 2015 realizzato da Supermassive Games, che tra le altre cose ha anche ispirato la popolare serie The Dark Pictures Anthology. Screen Gems e Sony hanno stretto un'accordo per la produzione del film horror ispirato al titolo PlayStation 4 Until Dawn.