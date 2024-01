Until Dawn | David F Sandberg regista del film tratto dal videogame horror

Il videogiocodiventerà un film e alla regia del progetto ci sarà David F. Sandberg , al suo ritorno nel mondo del cinema horror. Il lungometraggio sarà realizzato grazie alla collaborazione tra ......receive snowballs and start a friendly snowball fight with players! Winterlights is available... Also new this week in Nintendo eShop on Nintendo Switch: 100 Demon Fantasia 20 Minutes Till...David F. Sandberg, dopo Shazam!, tornerà alla regia occupandosi di Until Dawn, il film tratto dal popolare videogioco.L’horror interattivo “Until Dawn“, originariamente lanciato in esclusiva per PlayStation 4 nel 2015, sta per fare il salto sul grande schermo, annunciato da un rapporto dell’Hollywood Reporter che ha ...