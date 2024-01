Unionistas-Barcellona oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Copa del Rey 2023 2024

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per gli ottavi di finale didel Rey. Dopo l’impresa ai danni del Villarreal, il club di terza divisione spagnola ne prova una ancora più grande: sfidare il Barca di Xavi per un posto nei quarti di finale della Coppa Nazionale. Ovviamente il pronostico è a senso unico, ma i blaugrana sono anche chiamati a una reazione dopo il pesante ko subito dal Real Madrid pochi giorni fa in Supercoppa. La sfida è in programma, giovedì 18 gennaio, alle ore 19:30.sulYoutube di ‘Cronache di Spogliatoio’ SportFace.

In queste parole tutta la fedeltà e il senso di appartenenza di Xavi nei confronti del. ... Alla vigilia del match di Coppa del Re con l'di Salamanca, squadra che milita nella ...Il tecnico delXavi ha parlato in conferenza stampa in vista degli ottavi di finale di Copa del Rey contro l', compagine di terza divisione che ha eliminato il Villareal. 'Dobbiamo riscattare la ...Oggi parte a Riyadh la final four di Supercoppa italiana con la prima semifinale tra Napoli e Fiorentina. Alle 18 scende in campo anche il bomber azzurro Victor Osimhen, impegnato con la sua Nigeria ...É anche il giorno degli ottavi di finale di Copa del Rey. L’Unionistas, che é tredicesimo con 25 punti nella Primera Division spagnola, riceve il Barcellona, quarto in Liga. L’Atletico Madrid, quinto ...