Una scoperta “made in Italy” su Marte | ghiaccio sotto la superficie Si apre la strada a missioni “umane”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Scoperte all’Equatore digrandi quantità did’acqua, una enorme quantità di acqua ghiacciata che si allunga per chilometriladel pianeta Rosso, ed è la più grande quantità di acqua maia questa latitudine dopo quelle osservate ai Poli. L’acqua probabilmente scorreva in un’era climatica ben diversa da oggi. Laè arrivata grazie alla sonda europea Mars Express dell’Agenzia Spaziale Europea che, lanciata nello spazio nel 2003 per studiare, ha rivisitato una delle caratteristiche più misteriose del pianeta per chiarirne la composizione. E le scoperte a cui è arrivata Mar Express suggeriscono che strati did’acqua si estendono diversi chilometrila ...

... non raramente all'inizio del ciclo mestruale, anche se la patologia può essereun po' ... poi, i media inglesi hanno citato, oltre alle gravidanze, la volta in cui fu ricoverata perforte ...Un po' come ladell'acqua calda, alla quale però, incredibilmente, nessuno sembra aver ... proponendosi di diventare un punto di aggregazione per tutti coloro che nutronopassione per le ...In occasione del 100° anniversario della nascita di Gino Donè, il circolo Italia-Cuba del Granma e di Savona, in collaborazione con l'Anpi Vado Ligure, l'Anpi di Savona e l'Isrec, ha organizzato ...Scandalo nel laziale. Dipendente regionale trafficava coi rifiuti abusivamente. Agli arresti la donna: fingeva di avere affiliazioni mafiose.