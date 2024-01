Una maglia | una storia … il Bari 1985-86

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ladel-86 Terza tappa del tour pugliese delle maglie recentemente arrivate in collezione. Dopo Lecce e Martina Franca, giungiamo nel capoluogo di regione per presentare una bellissimada trasferta delrisalente alla stagione-86 ma utilizzata anche nel corso della stagione successiva. Laè uno dei modelli più in voga in quegli anni, tra quelli prodotti da Adidas. Fu usato da diverse squadre di club e anche dalle nazionali. Ricordiamo, fra le tante, le maglie dell’Empoli della stessa stagione, quella della Sanremese 86/87, quella del Verona utilizzata contro la Samp nella stagione 1984/85 e, fra le nazionali, ladegli Stati Uniti alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e quella della Jugoslavia di Euro ...

