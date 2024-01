Una lezione di musica | arte ed emozioni con la robotica educativa | Scratch e il coding Scuola dell’infanzia e scuola primaria

Patrice Leguéreau, direttore dello studio creativo di gioielleria Chanel , sorride spiegando come la cromatica regolarità di un tessuto possa ... (iodonna)

"Fermarsi davanti alla tragedia di una donna disperata" : Giovanna Pedretti - la lezione di Mulè | Video

"Di fronte alla tragedia di una donna disperata che si toglie la vita bisogna fermarsi e riflettere non come politici ma come esseri umani": Giorgio ... (liberoquotidiano)