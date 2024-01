Una collana per Bulla e altre indignazioni di un tempo impazzito

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 18 gennaio 2024) «Io Megi la seguo con piacere però ho fatto un master in traduzione letteraria con lezioni di editoria e sta senz’apostrofo iniziale per segnalare l’elisione di «que» roba è indecente. La passione per la lettura non ti da senz’accento per segnalare che è verbo e non preposizione gli strumenti per gestire una, allora io sono ballerina perché mi piace Paso Adelante?». Io me lo vedo, Elon Musk, che qualche mese fa, davanti al boccione dell’acqua in ufficio, fa come i Duke, i fratelli multimilionari che in “Una poltrona per due” rovinavano la vita a Dan Aykroyd per una scommessa da un dollaro. È come se lo sentissi, Elon: in Italia c’è ’sta Sorcioni che scrive sempre quanto son scemi i giovani, scommettiamo che la convinco che finora era stata troppo ottimista? Da qualche mese, ogni volta che apro Twitter (o come si chiama ora) mi compaiono ventenni. Ventenni il ...