Un posto al sole | trama 18 gennaio 2024 | una proposta per Viola

(Di giovedì 18 gennaio 2024)Bruni dovrà valutare una nuovadi lavoro nel corso della puntata di Unaldi giovedì 18. La donna, di recente, ha confessato al marito Eugenio di averlo tradito con Damiano Renda e di aver intrapreso con lui una relazione. Il magistrato ha reagito con rabbia e sgomento, ma, per il bene del piccolo Antonio, ha deciso di mettere da parte le ostilità per interagire con la sua ex moglie in modo civile e costruttivo., invece, si è ritrovata a dover gestire la rabbia del figlioletto, il quale ha appreso da Manuel che sua madre e Damiano stanno insieme e, da quel momento, ha iniziato a comportarsi in modo ostile e ribelle nei suoi confronti. La professoressa, nonostante il delicato momento che sta attraversando a livello ...