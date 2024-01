Un Posto al Sole anticipazioni oggi | Diego a pezzi Non riesce a perdonare Ida

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Unal18 gennaio:. NonIda Nella vibrante trama di Unal, ledella puntata di18 gennaio 2024 promettono emozioni e rivelazioni sorprendenti. Raffaele è furioso per le manipolazioni di Roberto e Marina,fatica ale azioni di Ida, mentre Nunzio riceve una sorpresa inaspettata durante la serata dedicata alla pizza. Scopriamo insieme cosa riserva questa entusiasmante tappa della soap in onda su Rai3. Unalal 26 gennaio: Riccardo esplode in una scenata di gelosia. ...