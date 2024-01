Un manifesto per Mourinho | la commovente dedica dei tifosi della Roma

Bestseller per il Nyt, in Italia dal 30 gennaio per Fazi editore con prefazione di Fausto Bertinotti "Dicono che più s’invecchia e più si diventa ... (sbircialanotizia)

ROMA - Roma non dimentica José Mourinho . L'esonero dello Special One non è stato ancora metabolizzato dai tifosi giallorossi che, nonostante gli ultimi risultati negativi tra campionato e Coppa ...Già il primo, Ho sete,piacere. Padre, madre, figli. Una esperienza in aiuto ai genitori (2004), aveva riscosso subito un notevole successo e rappresentava una sorta didella psicologa: ...Manifesta il proprio disappunto la Curva Nord dell'Inter che affronterà domani in Supercoppa Italiana la Lazio nel match valido per la semifinale del torneo. A ...Dalla Spagna arriva "Strip dates" Dalla Spagna ci arrivano le immagini di un nuovo programma in stile Naked Attraction, dal titolo Strip dates. Un concorrente viene posizionato ...