Un ex Roma torna a giocare a quasi 45 anni | lo riconoscete?

Renato Sanches aveva rimosso l’immagine del profilo su Instagram con la maglia della Roma per far spazio ad uno sfondo scuro, era accaduto... (calciomercato)

Sono ore caldissime in casa Roma dopo l’esonero di José Mourinho e l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. La squadra è in grado di reagire e il ... (calcioweb.eu)

Il difensore inglese è fermo da settembre: "Non ho scelto io le cure" "Dal mio arrivo alla As Roma nel 2019, il mio impegno e la mia lealtà nei ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “Dal mio arrivo alla As Roma nel 2019, il mio impegno e la mia lealtà nei confronti del club non hanno mai vacillato”. A volte ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – “Dal mio arrivo alla As Roma nel 2019, il mio impegno e la mia lealtà nei confronti del club non hanno mai vacillato”. A volte ... ()

- Dopo la delusione incassata lo scorso novembre con l'esonero dal Tuttocuoio , squadra di Eccellenza della Toscana, un ex attaccante dellanon ha resistito al richiamo del gol e a 45 anni (li compirà il 2 marzo) ha deciso di indossare nuovamente gli scarpini . Si tratta di Francesco 'Ciccio' Tavano , che con la maglia giallorossa ha ...... i protagonisti dell'incontro di presentazione dell'associazione che si terrà il 21 gennaio a. Spiega Stefano Parisi, fra i fondatori e presidente dell'associazione: "Dal 7 ottobre non si...La Campania torna a guardare le stelle da vicino con i mini laboratori ideati nelle Officine dello Spazio di Gianturco dal Gruppo Space Factory e Ali SpA. Sotto l’ombra del Vesuvio questa ...ROMA - Dopo la delusione incassata lo scorso novembre con l'esonero dal Tuttocuoio, squadra di Eccellenza della Toscana, un ex attaccante della Roma non ha resistito al richiamo del gol e a 45 anni ...